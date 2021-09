Joe Biden fornærmer amerikanske medier ‘Kan ikke snu Afghanistan -krisen’ Sauer tror det! ‘| Verden | Nyheter

Lee Cohen, en tidligere rådgiver for USA / Storbritannia og seniormedlem i PAW -gruppens tenketank, sa til Express.co.uk at president Joe Biden mister allierte i pressen som en gang støttet den demokratiske lederen. New York Times stemte Bidens vedtak av lov om infrastruktur for senatet som en “suksess” og berømmet presidentens engasjement for klimaendringer sammenlignet med tidligere administrasjoner. Men nå har Cohen sagt at han tror at Bidens “bare geiter” positive informasjon og utgivere nå går tilbake til en president som ikke kunne gjøre Afghanistan-krisen til en positiv.