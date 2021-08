Joe Biden sprenger “Fitness Performance” på Afghanistan Conference “He Not Healthy! ‘| Verden | Nyheter

Joe Biden stilte spørsmål til journalister på sin første pressekonferanse i Afghanistan. Men bekymrede seere var bekymret for at den amerikanske presidenten “ikke hadde det bra” på Twitter. Biden ankom også sent til konferansen, og så ut til å ha en liste utarbeidet før han ringte journalister fordi han fortalte en reporter at ingen av hans medarbeidere hadde kritisert hans beslutning om å forlate.

Forfatter Carmine Sabia tok til Twitter etter å ha sett pressekonferansen og uttrykt bekymring for den amerikanske presidenten. Han skrev: “Jeg bryr meg ikke om hvem du er, Joe Biden har det ikke bra. “Hvis du ser på dette, er det klart at denne fyren er uvel, noe som kan være den verste forestillingen jeg noen gang har sett.” Under sin pressekonferanse beskrev Biden sin forsvarssekretær som “mer generell” enn hans nåværende forsvarssjef. Biden sa at han hadde avtalt med Taliban å tillate dem gjennom sjekkpunkter etter rapporter om at amerikanske borgere ble arrestert inne i Kabul flyplass.

Han understreket at brevet ikke var et signal om en formell kartellundersøkelse av Afghanistan, men snarere et signal om en formell kartellundersøkelse av Afghanistan. Andre twitret at han ikke visste nøyaktig fordi håndtererne hans sto i nærheten. En Twitter -bruker la til: “Trump er en karikatur, Biden er en syk mann. Jeg tar karikaturen.” Den amerikanske kongresskvinnen Ellis Stephanik sa: “Joe Biden er ved dårlig helse. GB -nyhetsanker Andrew Neal fant uoverensstemmelser i uttalelsene sine: “Biden sier at alle amerikanere kommer til flyplassen. Da sier han at amerikanske styrker må dra til Kabul. Begge utsagnene kan ikke være sanne.” READ Alltid gitt: CC beordret å tenne Suez Canal-skipet

Senator Marsha Blackburn fant også en selvmotsigelse: “Det er ingen omstendighet der amerikanere er utestengt fra Kabul flyplass,” sa Joe Biden. “Dette er en løgn. Mitt kontor har blitt informert om at amerikanere ikke kan komme inn på flyplassen. Vi har fortalt utenriksdepartementet at ingenting har blitt gjort med det.” Dekorert senior og bestselgende forfatter Sean Barnell var også bekymret for Bidens lederskap og sa: «Jeg er mer overbevist nå enn noensinne om hva Joe Biden trenger for å håndtere sjefsjobben. “Jeg har ingen tro på hans evne til å redde mer enn 10 000 amerikanere fanget av fienden i Afghanistan. Han er uverdig.” Fiden har blitt sterkt kritisert for sine offentlige opptredener og uttalelser fordi de politiske ekspertene er bekymret for hans evne til å styre. Under et ABC -intervju onsdag, hevdet Biden feilaktig at ingen hadde dødd, selv om minst 12 dødsfall var bekreftet rundt Kabul flyplass under intervjuet.

“Vi har nå kontroll over flyplassen,” sa Biden til ABC -journalisten George Stefanopoulos. Presidenten svarte: “Å, det er det, men nå er ingen blitt drept. “Gud vil tilgi meg hvis jeg tar feil om det, men nå blir ingen drept.” De to mennene som holdt utsiden av det avgående flyet falt fra himmelen. En 14 år gammel jente ble drept i en storm på Kabul flyplass. Den amerikanske presidenten ble også sterkt kritisert under en TV -pressekonferanse fredag ​​og sa at ingen alliert hadde satt spørsmålstegn ved “troverdigheten” til USAs tilbaketrekning fra Afghanistan. Mark Stone fra Sky News sa: “(Biden) Jeg ser ikke spørsmålet om vår troverdighet. Ekstraordinær – rett og slett feil. Tilsynelatende er det kritikk i London, Paris, Berlin. Brussel i NATO. Det er dyp uro i denne prosessen. Utvidet . “ READ EU-nyheter: Brussel Ungarn suspenderer statlige midler hvis loven ikke endres - Lekkert dokument | Politikk | Nyheter