Joe Biden tar en «enestående» beslutning i USAs historie for å bekjempe høye oljepriser

USAs president Joe Biden, som står overfor rekordstor inflasjon som undergraver hans popularitet, vil utnytte USAs enorme oljereserver som aldri før i et forsøk på å stoppe prisøkningene ved pumpen. Han beordret uttak av én million fat per dag fra de strategiske oljereservene i seks måneder i et initiativ «Enestående» I amerikansk historie kunngjorde Det hvite hus torsdag.

Sannsynligheten for denne rekorddumpingen av amerikansk svart gull reduserte allerede torsdag prisene i London og New York med rundt 5 %.

Dette initiativet, ifølge en pressemelding fra US Executive, bør jobbe videre «Gå slik at (USA) produksjonen øker innen utgangen av året.». Inntektene fra salget av disse reservene vil bli brukt av den amerikanske administrasjonen til å fylle opp lagrene «i de neste årene». Det hvite hus, som den republikanske opposisjonen anklager for å presse oljeaktiviteten i USA, lover «å gjøre alt i hennes makt» For å oppmuntre til utvinning på amerikansk jord.

De amerikanske strategiske petroleumsreservene ble opprettet i 1975 for å motvirke oljesjokkene.

Begravd i enorme saltgrotter på opptil 800 meters dyp langs kysten av Mexicogulfen, kan de lagre opptil 714 millioner fat svart gull, men de har i dag 568 millioner fat.

Den amerikanske administrasjonen har allerede vært avhengig av disse strategiske reservene kontinuerlig siden høsten, da høye oljepriser tok tak.