Joe Bidens kontroversielle tweet under kunngjøringen av Ron DeSantis» presidentkandidatur

sa republikaneren Ron DeSantis til seg selv kandidat for Det hvite hus Onsdag. «Jeg stiller som president for å lede USAs comeback,» sa Florida-guvernøren i en video lagt ut på Twitter-kontoen hans.

Ansett for å være Donald Trumps viktigste utfordrer for den republikanske nominasjonen, skulle han etter planen snakke live på scenen i et intervju med Twitter-eier og administrerende direktør Elon Musk.

OFFISIELL: DeSantis har formelt meldt inn sitt kandidatur til det amerikanske presidentvalget i 2024

Men debatten startet ikke i tide: Stemmen til milliardæren og moderatoren republikanske forretningsmannen David Sachs var hørbar, men avbrutt av lange stillheter.

«Vi har mange mennesker online, så serverne sliter litt med å holde tritt,» sa Elon Musk. «Vi omdisponerer datakapasitet for å håndtere belastninger, noe som er sprøtt,» sa han før han relanserte Twitter Spaces (det sosiale nettverkets lydsalong).

Samtidig twitret Joe Bidens konto sarkastisk, «Denne lenken fungerer,» sammen med en lenke til kampanjesiden hans for hans gjenvalg som president.

Omtrent 25 minutter etter det annonserte tidspunktet ble samtalen som David Sachs kalte «historisk» endelig gjenopptatt.