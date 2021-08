Joe Hart mister keltisk mottakelse da Fraser Forster -seieren fremmer Barclays trekk

Ny keltisk signatur Joe Hart Han avslørte at han så på den tidligere helten Fraser Foster som en inspirasjon for hva Parkhead kunne gjøre for en keepers hell.

Den tidligere Manchester City-skuddstopperen har inngått en treårskontrakt etter at han forlot Tottenham Hotspur For mer spilletid.

Han ble lagt til den 11-timers tilleggsleiren for å møte Jablonek i Tsjekkia med sine nye Barclays-lagmedlemmer. Europa League Torsdag.

Vasilis Burgas og Scott Payne er skeptiske til sin plass i troppen, med Ange Postegogloo tvunget til å hente inn tidligere England nr. 1 etter feil i begge alternativene.

På spørsmål fra Celtic TV om hva han gjorde med den opprinnelige interessen fra Glasgow -siden, sa Hart: “Jeg ble drevet!

“Jeg er gode venner med Fraser (Foster). Jeg vet hvor godt han gjorde det her, jeg vet hvor godt han tenkte her.

“Hvis du ikke er fra Skottland, som en gutt fra utenfor Skottland, Celtic Det er kjent over hele verden av disse følelsesmessige årsakene.

“En flott fanskare, en flott stadion, historie, europeiske netter. Alt dette vil jeg være en del av.”

Beskrevet som en “førsteklasses” signatur av Postecoglou, er Hart takknemlig for velkomsten han har mottatt.

“Jeg er ydmyk over å være her, og jeg gleder meg til å jobbe med den nye lederen,” la han til.

“Alle spillere, jeg møtte dem faktisk for 15, 20 minutter siden.

“Så dette er en orkan, men jeg vil gå på jobb, bære dette merket med stolthet og gjøre noen gode ting.”