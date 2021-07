Joe Licet bekrefter at Stephens matpakke er planlagt for å påpeke gjenvinning

Joe Lysette har avslørt at hans Utflukt Steffs pakke lunsj “Planlagt” for å sette et poeng om resirkulering.

Komikeren, som dukket opp i et Channel 4-talkshow torsdag 1. juli, sa at han hadde sluttet å bruke hvit engangsplast i hjemmet sitt fordi det var vanskelig å resirkulere.

Etter at programleder Step McGovern pekte på et slikt objekt på bildet hans som ble vist på skjermen, kommenterte komikeren: “Jeg vet ikke at jeg eksisterer Nyhetskveld”, Før du tok av mikrofonen og sint forlot studioet.

Publikum ble forvirret av utvekslingen, og Lysette – hvis komedie ofte besto av store vitser eller sprell – var usikker på om hun virkelig ble beleiret.

Lyset, som postet på Instagram fredag ​​2. juli, bekreftet at hendelsen virkelig var et knep og var “planlagt” for å kommentere resirkulering av hvit plast.

“Noen av dere har kanskje sett eller lest at jeg hadde et” triks “på Steffs matpakke i går og” beleiret “showet,” skrev han. “Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Det du kanskje ikke vet: Jeg planla det hele.

“Klar PET-plastflaske er mye resirkulert og bidrar til sirkulær økonomi. Hvis du legger en klar PET-plastflaske i papirkurven, blir den til en annen klar PET-plastflaske. Farge og spesielt hvite PET-plastflasker er veldig vanskelige å gjenvinne. “

Lysette fortsatte: ”Jeg forklarte dette på torsdagens show, men da dukket det opp et bilde av en flaske (laget av hvit PET-plast) på skjermen. Step påpekte mitt blatante hykleri og jeg sparket ham (ved å si ‘kick off’ tok jeg av mikrofonen min og forlot studioet). Disse var alle planlagt, de ble alle øvd inn. ”

Går tilbake Steffs pakke lunsj Fredag ​​sa tegneserien til seerne: “Saus, dette er ikke ekte” og at de fleste av produksjonsteamet ikke tullet.

“Jeg ønsket at så mange mennesker som mulig skulle få vite om denne historien. Hvordan får du magasinetommer?” Spurte Lysette. “Vel, vi ser på Pierce Morgan, vi ser på Patsy Palmer, du starter et chat-show.”

Han fortsatte: “Det var første gang jeg oppfordret folk til å kutte ned … Jeg avlyste meg.”

I fjor 32-åringen Legalt forandret navnet til Hugo Boss Mot motehuset for å målrette små selskaper og veldedige organisasjoner som bruker ordet “arbeidsgiver” i navnene sine. Og så endret det igjen.