Joel Glaser skriver åpent brev til Manchester United-supporterne

De siste dagene har vi alle sett den store interessen for å skape fotball, den dype lojaliteten våre fans har til denne flotte klubben. Du gjorde din motstand mot European Super League veldig tydelig, la vi merke til. Vi misforsto det og vil vise at vi kan rette opp ting. Selv om sårene er grønne, og jeg forstår at arr tar tid å gro, er jeg personlig forpliktet til å gjenoppbygge tilliten til fansen vår og lære av budskapet du har gitt med slik tillit. Vi håper fortsatt at europeisk fotball vil bli mer stabil gjennom pyramiden på sikt. Vi er imidlertid helt enige i at Super League ikke er den rette måten å snakke om det. Mens vi prøver å bygge et mer stabilt fundament for spillet, har vi ikke klart å vise nok respekt for dets dypt forankrede tradisjoner – promotering, exit, pyramide – vi angrer på det. Det er den største fotballklubben i verden, og vi beklager opprør de siste dagene. Det er viktig at vi holder det riktig. Manchester United har en rik arv, og vi anerkjenner vårt ansvar for å leve opp til sine beste tradisjoner og verdier. Epidemien har stilt mange unike utfordringer, og vi er stolte av måten Manchester United og fansen rundt Manchester og hele verden har svart på stort press i denne perioden. Vi føler også at vi trenger å samhandle bedre med deg, fansen vår, fordi du alltid vil være i hjertet av klubben. I bakgrunnen kan du være trygg på at vi vil ta de nødvendige skritt for å gjenoppbygge forholdet til andre interessenter gjennom hele spillet, med sikte på å samarbeide om løsninger på de mangeårige utfordringene fotballpyramiden står overfor. Akkurat nå er vår prioritet å fortsette å støtte alle lagene våre for sesongen. Avslutningsvis vil jeg anerkjenne din støtte til å gjøre denne klubben så spesiell, og vi takker deg for det. Vennlig hilsen Joel Glaser