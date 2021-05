Joel Greenbergs advokat, en medarbeider av den amerikanske representanten Matt Gates, lovet at hans klient ville “se på tv” etter å ha erkjent seg skyldig i anklagene om sexhandel, og la til at Gates samarbeid med regjeringen kan påvirke Kongressens politiske karriere.

Advokat Fritz Scheller kommenterte på spørsmål fra journalister mandag om eventuelle forbindelser mellom Gates og saken.

Greenberg erkjente seg skyldig i seks føderale anklager, og ga opp spekulasjoner om hva dette betydde for Gates ‘fortsatte nektelse av skade.

En reporter spurte en advokat om noen av de “andre mennene” som er nevnt i Greenbergs begjæringsavtale, inkluderer Gates.

“Jeg kommer ikke til å svare på det,” svarte advokaten.

Han sa at han ikke ville kommentere hvorvidt han mente Gates burde bli siktet.

Journalister prøvde å være mer vage i spørsmålene sine og spurte om noen av de valgte tjenestemenn ville bli berørt av begjæringsavtalen.

“Det er som å se på TV,” sa han. “Du må vente og se.”

På samme tid som nyheten om hr. Greenbergs andragendeavtale brøt, fortsatte Gates å presse Donald Trumps valgløgner på Twitter.

Kongressen har justert de siste ukene og oppfordret det amerikanske justisdepartementet til å samarbeide med Arizona-kongressmedlem Andy Briggs, kongressmedlem Paul Kosher og kongresskvinne Marjorie Taylor Green om en privat organisasjon finansiert av GOP for å love “valgenhet i Arizona.”

Lovgiverne oppfordret den første bistandsadvokaten, Pamela Carline, til å “love å opprettholde rettsstaten” og la Arizona sørge for at valget i 2020 er fritt og rettferdig.

I et brev til Arizona Senats president Karen Fan, heter det i brevet at Carlen tidligere hadde nektet ærligheten til tilsynet.

Cyber ​​Ninja, en uavhengig entreprenør, fører tilsyn med gjennomgangen, ifølge MS. Carlans klager slo rot. Denne organisasjonen har ingen erfaring eller tidligere erfaring med å håndtere valgberegninger. Videre støttet selskapets administrerende direktør Trumps valgkonspirasjonsteorier offentlig.

Gates og hans allierte mener sensuren er systematisk, og andre republikanere har også kritisert revurderingen.

Statens senator i Arizona, Paul Boer, som tidligere støttet sensuren, kalte tiltaket “absurd” og sa at det var “skammelig å være statssenator for øyeblikket” fordi det “får partiet hans til å se ut som idioter.”

Gjennomgangen var forventet å avsluttes 14. mai, men fristen er allerede utvidet. Tilsynet vil ikke være fullført før sensommeren, ettersom den nåværende valutaseddelen telles.

Ytterligere kompliserende forhold er plasseringen av tilsynet, Veterans Memorial College, som allerede er booket til andre grupper. Som et resultat måtte revisjoner ta to dager for å gjøre det mulig for videregående studenter å bestille i hallen.

Gates har vært en trofast Trump-lojalist, og sa til og med til lovgivere 6. januar at opprøret noen timer tidligere var Antifas skyld, til tross for alle bevis for at misfornøyde tilhengere av den tidligere presidenten var skyldige.

Mens han engasjerte seg i Trumps valgløgner, hyret noen et fly for å fly rundt domstolen i Florida, hvor Greenberg erkjente straffskyld for føderale anklager, “Dick Tock Matt Gates”.