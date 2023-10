Johan Bakayoko åpner sesongoppgjøret med PSV: «Dette målet, herregud… det er så farlig»

fred Når Ajax går inn i rød sone, spiller PSV i Nederland med 24 poeng av 24, med 27 scorede mål og kun 2 innslupne. Den eneste lyten på Eindhoven-klubbens prestasjoner? Noah Long dro tidlig på grunn av skade. «Jeg tror ikke han kan komme på landslaget.Peter Bose var enig.

Det til siden rullet PSV over Sparta Rotterdam. I hvert fall i andre omgang. Malik Tillman startet PSV fra omstart. Men juvelen kom fra føttene til Johan Bakayoko. Deville doblet ledelsen med et strålende venstrebeint slag. «Denne 0-2, gud i himmelen… for et mål!utbrøt Marciano Vinck, som ble erstattet som PSV og Ajax sin rådgiver. ESPN. Dette er Pacquiaos styrke. Han er veldig farlig. Måten han rører ballen på … kunne ikke vært vakrere. «Hvis du går til midten, bør du røre ballen slik,» sa han.

Det er vanskelig å forestille seg en bedre måte å score sesongens første mål på. Den korte tørkeperioden kan virke lang, men Bakayoko har vært raus med lagkameratene fremfor alt: han har allerede delt ut seks assists.

Angriperen ga så etter for… Yorbe Vertessen. PSVs andre belgier, som var på lån til Union SG i fjor, har for tredje gang denne sesongen klart å finne nettmaskene. Luc de Jong beseglet scoringen.