Johan Bakayoko kunne klart seg uten ham i sentrum av en kontrovers – Doubt Le Football

PSV vant 4-0 mot NEC lørdag med belgiske Johan Bakayoko og Noah Long (tidligere Club Bruges-spiller) på notene. Det var en enkel seier for Eredivisie-lederne, men det var et «stygg» øyeblikk sent i kampen, ifølge trener Peter Boss.

PSV vant en straffesjanse i det 87. minutt til å ta ledelsen 3-0. Bakayoko hadde ballen i hånden for å skyte, men den hjemvendte Hirving Lozano var også opptatt av å ta den. I mellomtiden trodde innbytterspissen Ricardo Pepi at han var den som sparket den. Til slutt grep kaptein Andre Ramalho inn og gjorde det klart hvem som skulle ta seg av straffen. «For oss er det angriperne som tar straffene. Når en spiller (Bakayoko) står med ballen i hånden og ikke vil gi den bort, er det alltid litt vanskelig, det er det,» sa hovedtrener Bosz. som sitert av VI. Bose sier at kaptein Ramalho håndterte situasjonen veldig bra. Ifølge hovedtreneren er det ingen tvil om de utpekte straffetakerne i PSV. «Så kommer en annen spiller og vil trekke ham også, mens Pepi er på andreplass. Jeg syntes Andre taklet situasjonen bra,» avslutter Bosz.