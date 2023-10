Johan Zarco feirer sine glansdager og tørker støv av tilbakeslaget: «Jeg trodde jeg aldri ville klare det»

Herlighetens dag har endelig kommet John Sarko ! Franskmannen vant karrierens første Grand Prix i MotoGP-kategorien lørdag i Australia, foran italieneren. Francesco Bagnaia (Ducati), som økte ledelsen i toppen av mesterskapet.

Da han konkurrerte i sin syvende sesong i MotoGPs fremste divisjon, ventet 33-åringen fra Avignon på at hans 120. grand prix endelig skulle ta sin første seier og bli den bare femte franskmannen som vant i MotoGP.

«Følelsen er utrolig. Jeg fikk en god start og måtte kjempe mye. Da jeg var bak Bekov (Bagnaya), holdt jeg kontakten. Vi så at George Martin var veldig treg og jeg prøvde å passere«, forklart direkte.

«Etter mange løp gir det å endelig vinne meg så mange følelser… Jeg har fortsatt problemer med å innse (…) Mange ganger i livet hadde jeg sjansen til å vinne, men andre sjåfører klarte å hindre meg i å slå dem på den tiden. Selv om det fortsatt var håp om at jeg skulle lykkes, begynte jeg til tider å tenke at jeg aldri ville klare det. Jeg sa alltid til meg selv at kjørestilen min kan gjøre en forskjell på et tidspunkt«, la franskmannen til før han tok det første steget på scenen.

Dobbel verdensmester i Moto2 (2015, 2016), allerede denne sesongen med 19 pallplasser inkludert 4 løp, fikk Sarko til slutt seieren han ble nektet ved roret til sin Ducati-Bramac. Snart ingen flere piloter.