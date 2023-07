Johannes Boe: «Det har vært en fin uke for Norge» – Sports Info – Sky

…

Johannes Poe ble inspirert

Den beste skiskytteren i verden, naturlig lidenskapelig opptatt av sporten, som alle store mestere, følger flittig resultatene og prestasjonene til sine berømte kamerater.

Dette gjelder spesielt under Roland Garros med en Casper Ruud som nådde finalen i denne turneringen for andre gang på rad.

«Jeg kan ikke si at jeg kjenner ham, men vi har møtt hverandre noen ganger.» Han forklarer på lagets hjemmeside.

Jeg spilte til og med tennis mot ham på et arrangement organisert av sponsoren hans. Jeg husker spesielt hastigheten på ballene hans. Serveringene hans er absolutt raketter.

Jeg gjorde meg klar til å plukke opp ballen bak på banen, men da jeg begynte å strekke meg etter racketen min, var ballen allerede på veggen bak meg. Det var utrolig å se hvor fort det gikk.

Det blir tøft for Casper i finalen, men det skjer noe inni ham. Jeg leste i øynene hans at han var mer moden, mer aggressiv, mer selvsikker. Jeg tror han tror.

Forhåpentligvis blir det ikke lett for Djokovic. Jeg vil si at det burde være 70–30 % for Joko.

…

…

Norge skinner overalt

«Det startet med at Victor Hovland vant Memorial Golf Tournament, deretter slo Jacob Ingbrichtson verdensrekorden på to mil i Paris.

Så er det Erling Holland i Champions League-finalen og nå Casper Ruud i Roland Garros-finalen.

For Norge er dette tidenes beste uke. Ferdig skiskytter.