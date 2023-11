John Cena er takknemlig overfor Randy Orton

WWE Survivor Series 2023 er denne helgen, men i Amerika er det den lange Thanksgiving-helgen (også kjent som Thanksgiving).

Det er på tide for amerikanere å ta litt tid med familie eller venner og gjenkjenne tingene de er takknemlige for i livet. Mens Randy Orton forbereder seg på å returnere fra skade for Survivor Series WarGames 2023, twitret John Cena en melding som takker Orton:

«Jeg kan ikke feire denne dagen uten å takke alle som har støttet meg og vokst opp med meg. Jeg er virkelig takknemlig for tiden min i OVW med Randy Orton i de første årene. Sjekk ut vår siste kamp på OVW! Tusen takk!»

Vi kan ikke feire denne dagen uten å takke alle som har hjulpet og pleiet oss underveis. Virkelig takknemlig for tiden min hos OVW og @Randy Orton I løpet av de årene. Ta en titt tilbake på vår siste kamp i OVW! Lykkelig takk! @tiktok_us @WWE pic.twitter.com/LUVzXNOCA0 — John Cena (@JohnCena) 23. november 2023

Både John Cena og Randy Orton startet i WWE på samme tid og kunne stige i gradene sammen. De to bryterne har mer enn 300 kamper sammen og mer enn 20 head-to-head-kamper på TV-serier eller PPV.

To personer må kjenne hverandre godt. Dette er heller ikke første gang de to har komplimentert hverandre på sosiale nettverk, se her i 2022.

