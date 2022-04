Den tidligere OL-spissen John Curve trakk seg fra kampen for ti år siden mellom 2005 og 2007. En norsk dommer er dømt til seks års fengsel, mistenkt for skatteunndragelse.

Hvem sier Norge og Olympiske LyonAda sier det er nødvendig Heckerberg. Den skandinaviske spissen var ikke den første som hadde på seg rødt og blått. Ti år før hun kom mellom Ron og Chan, ble 2018 Women’s Ballon d’Or mottatt av John Angst. Spissen brukte bare to sesongerOL (2005-2007) men markerte åndene etter størrelsen. Det virkelige Madrid På Bernabeu under gruppespillet i 2005 Champions League. Ti år senere, etter å ha hengt skoene, er Curve tilbake i Norge. Skuespilleren ble ikke for filmene sine, men for skatteunndragelse.

Curve benekter fakta

Tidligere spissOL Federal Economic Crime Bureau ble fredag ​​siktet for å ha unnlatt å deklarere 12,8 millioner norske kroner, eller 1,32 millioner euro, mellom 2014 og 2019. «Dette er en alvorlig sak fordi det har ført til årevis med skatteunndragelser og betydelige beløp.»sier statsadvokat Marianne Bøyd, Sendt av avisen Verdance Gang. John Angst Han risikerer inntil seks års fengsel, men har ikke bevisst gjort noe i forbindelse med flukten. I stedet peker han på sin tidligere rådgiver som sendte ham «Falske skatteråd førte til misforståelse om at han bor i Storbritannia for skatteformål» Ifølge hans advokat Perit Reyes-Anderson.