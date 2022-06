John Dexter, OLs nye majoritetspartner, tar for seg Paris: «Jeg liker ikke disse prosjektene som PSG»

Det belgiske folket har ikke visst siden John Dexter investerte i RWDM-prosjektet i begynnelsen av året. Amerikaneren, som også er partner av Botafogo og Crystal Palace, investerer nå i Ligue 1 med OL.

Til president Jean-Michel Alas, John Dexter krysset av i alle boksene. «Et visst antall aksjonærer sluttet. De sørget for å selge aksjene sine og åpne spillet for å finne den beste løsningen for selgerne og resten. Det ble en kjempesuksess og vi var interessert i grupper på fem eller seks. Etter tre måneder av konsultasjon fikk vi bli kjent med alle som ønsket å jobbe med OL. Krysset av. Fra begynnelsen ønsket han å inngå et fast samarbeid med ledelsen. Teamet og jeg «,» Rapporter våre kolleger fra RMC Sport.

Fire hovedpunkter under forhandlingene var at OL bestemte seg for å stole på Textor. «Det første punktet som forener oss er å sette fotball i hjertet av vår fremtidige vekst. Sikre at vi får laget vårt tilbake på sporet. Det andre punktet er å tilby et lignende tilbud til markedsførere. Det tredje punktet er å tegne en kapitalforhøyelse på மில்லியன் 86 millioner, som i stor grad vil bli viet til rekruttering. Det fjerde formålet er å være en del av forholdet som har gjort OL-gruppen så vellykket, så jeg kan bli. Fra begynnelsen ønsket John at jeg skulle bli. Det er ikke en absolutt forpliktelse, men det er valget til alle fansen og ledelsen.»

Dette neste overføringsvinduet vil være noe å spille OL på, takket være den vakre konvolutten utgitt av Textor. Dessuten ønsket ikke amerikaneren som viet virkelig interesse for sporten å bli redusert til lykken. «Jeg har en ekte kjærlighet for dette spillet. Jeg anser ikke meg selv som en investor. Det er annerledes for meg når dette ordet dukker opp. Jeg anser meg selv som en byggmester.»

Hvis vi tror hans intensjoner med Olympic Lyonnais, er han en byggmester som jobber om bord. «Mitt første råd er å lære av damene. Nei, jeg spiller. Da vi kjøpte Podafogo fra Brasil, i andredivisjon, hadde de ikke vunnet titler på flere tiår. I fjor slo vi Flamenco. Ønsker, jeg vil vinne Champions League. Jeg håper vi kan drømme det.»

Etter det skilte John Dexter tydelig planen sin fra det som kunne finnes på en annen Ligu 1-klubb, PSG. «Jeg liker ikke prosjekter som PSG. Hvis jeg fortsetter å gjøre det Jean-Michel har gjort i noen år og tar med underholdning og teknologi inn i det, kan jeg tjene mer penger enn en Qatar-investor.