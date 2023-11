John Dexters overraskende sammenbrudd etter Botafogo-nederlaget: «Det er korrupsjon, tyveri» | Utenlandsk fotball

I tillegg til å være styreleder i RWDM, har John Dexter aksjer i Crystal Palace og eier også Lyon og Botafogo. Hans brasilianske klubb spilte en viktig kamp i kampen om tittelen mot Palmeiras onsdag kveld. Men hjemmesituasjonen ble en katastrofe (3-4-tap etter å ha ledet 3-0 i siste liten). Vendepunktet for møtet? Et kontroversielt rødt kort fra forsvarer Adrisson i det 76. minutt førte til at Botafogo tok en 3-1 ledelse. Palmeiras utnyttet sin numeriske overlegenhet for å komme tilbake og vinne kampen.