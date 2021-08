Celtic ga dem litt internasjonal smak Europa League Bare en natt med introduksjonen av den episke Guy Mobray mot AZ Alcmar.

BBCs nøkkelmann bak stemningen, Ma Bra Brays stemme er en fast innslag på euro og VM, mens du kan høre ham på Match of the Day hver lørdag.

Men han modellerte den berømte Barclays -atmosfæren denne uken Rangers Clive jaktet Tildesley for deres innenlandske sending – og fengslet klubbens PPV -publikum.

Imidlertid ser det ut til at hans siste besøk på den østlige spissen av Glasgow har funnet sted for en tid siden, fordi Ma -bh ikke er rask nok med et ritual. Celtic Konkurransedag.

Med tanke på hans vanlige engelske Premier League -plikter var det forståelig og en kjærlig kvalitet for den tidligere spissen Av John Hortson I forkant av Parkhead -reiselederen forklarte han lysshowet i det 67. minutt for å feire Lisboa -løvene.

Da telefonlyktene gikk opp, sa et sjokkerende stønn: “Vakkert, vakkert syn.”

Hortson guidet ham da han sa: “Det 67. minutt, Lisboa Lions. Den første britiske klubben som vant Europacupen. De gjør dette hvert 67. minutt.”

Og Mowbray presenterte en typisk online: “Stjernen i skjorten er for det.”

Da fansen rundt stadion ba om en mas, var det kort tid etter hjemmemålet som ga vertene en 2-0-seier over Ange Postegoglo.

Ma Bra Bray beskrev sin uskyld med sin vanlige boson, som ikke plaget mye for de ekstatiske fansen som så på hjemme.