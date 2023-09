Noen timer etter AEW Grand Slam fikk vi den gode nyheten om at Jon Moxley gjorde det bra og at han fikk en mild hjernerystelse. Betryggende informasjon selv om situasjonen på skjermen ser veldig alvorlig ut.

I dag tok The Wrestling Observer opp saken og fikk vite at John Moxley må bestå tester før han returnerer til AEW. Faktisk må Moxley gjennomgå et batteri med hjernerystelsestester før han får grønt lys for å returnere til ringen. Så hvis Moxley ikke konkurrerer neste uke, er det fordi han ikke er klar til å returnere ennå.

Vi får også vite at Ray Fenix ​​eller dommeren eller legen ikke visste at Moxley hadde hjernerystelse fordi han var i stand til å fortsette kampen. Som nevnt i Catch-Newz, skjedde skaden under kampen og ikke på slutten under Rey Fenixs avslutning. Da han innså at han var uvel, bestemte Moxley seg for å avslutte kampen med tap, til stor forvirring for alle, inkludert dommeren.

Bare tiden vil vise når John Moxley kommer tilbake og gjenvinner sin AEW internasjonale tittel.

Bildekreditt: AEW