John Rahm mister ledelsen i Skottland

Følelser og hobbyer i North Berwick for Scottish Open “bevegelige dag” vil neppe vinne for Assyria, selv om spanjolen John Rahm er i full gang for tittelen til tross for at han mistet ledelsen. I den andre kampen i Rolex-serien i 2021 på den europeiske turneringen, ble det totalt 199 (-14) belgiske Thomas Tetri og engelskmannen Matthew Fitzpatrick med Rahm (verdens nr. 1), 3 / O 200 (-13).

John Rahm, Scottish Open

Konkurranse uten Jolts for the Blues. Den beste etter tredje runde var Guido Migliosi, Eto’o Molinari og Nino Pertacio, 377 med 207 (-6). Renato Pardor med 209 (-4) 57 / o og Francesco LaBorte, 670o 210 (-3), og Francesco Molinari – hvis prestasjonen hans skuffer – 81 / o 213 (lik).

De totale premiepengene er nå $ 8.000.000, og tre plasser for det åpne mesterskapet, 4 / o og den siste store i 2021 er planlagt til 15. – 18. juli i Kent, Sandwich (Storbritannia). Alle i Norge er gale etter Victor Howland.

Hans suksess på BMW International Open gjorde om ettermiddagen hans hemmelighet i en norsk klubb til en nasjonal og ikke-nasjonal mediebegivenhet. Så, hva som skulle ha vært 18 hull med tre venner ble til 18 hull i grønt med tre venner og tre hundre fans.

Kraften til golf og kraften til internett. 23-åringen er en av de internasjonale kretsene, i jevn vekst og allerede et skritt i historien. Oppslagstavlen har to titler på PGA Tour, rangert som 14. i verden (det første Norge som imponerte seg i USA, på Puerto Rico Open 2020 og Mayagopa Classic 2020).

Som om det ikke var nok, var han den første nordmannen som vant et løp på en europeisk turné i slutten av juni. Seieren på BMW International Open kom i løpet av München Eisenhower i slutten av juni: Howland vant med to slag fra Martin Gamer og fire fra Jorge Campillo.

Da han kom tilbake til hjemlandet etter seieren, valgte Victor en fridag. Ingen kontakt med den profesjonelle golfverdenen: ingen intervjuer, ingen opptredener og ingen inngrep via zoom. Blant Oslo-spillerens planer er ønsket om å dukke opp på et mentalt nivå foran neste ukes Åpne mesterskap.

Hans plan er å ha rikelig med golf, men i det skjulte inkluderer Larvick Golf Club, en to timers kjøretur fra Oslo, atten hull med tre venner. Utvalgte lagkamerater er Andreas Holverson (proff på latinamerikansk turné), Kevin Andre Wright (pro og tidligere norgesmester) og tidligere fotballspiller John Arne Rice.

Veldig bra så langt. Ingen av disse fire teller imidlertid som et bestillingssted for golfboks, norsk Gescolf, teetider. Et medlem av Larvic Golf Club, på jakt etter en tid etter eget valg, fant navnet “Victor Howland h.16.00” og kunne ikke tro på øynene.

Han fotograferte umiddelbart operasjonssiden på Facebook-gruppen. Når du er sosialisert, vet du at det ikke er noen grenser for fotografering. Så en dag i forrige uke klokka 16.00 kom tre hundre Howland-fans til Larvick for å møte ham. “Lekkasjen” skremte imidlertid ikke 23-åringen fra å leke med publikum, mellom en selfie og en autograf.