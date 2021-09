John Salis: Berømt skuespiller avlyser taletur på grunn av dårlig helse for å ha spilt Boise på de samme idiotene og hestene | Slutt og kunstnyheter

Fools and Horses -stjernen John Salis har bare avlyst en talereise på grunn av dårlig helse.

Salis, 79, startet 30-dagers timeplanen, som nå er flyttet til “umiddelbar praksis” etter et show.

Han er mest kjent for sin rolle som en annenrangs bilforhandler sammen med skuespilleren Sir David Jason og Nicholas Lindhurst.

I en uttalelse til avisen The Sun sa turnépromotoren A Way with Media: “På grunn av dårlig helse vil Johns tur få virkning umiddelbart.

“Han avsluttet det første showet på sin nåværende turné, med den hensikt å fortsette. Imidlertid ble han rådet til å avbryte ytterligere engasjementer.”

I mer enn to tiår fra 1981 til 2003 under Fools and Horses ble Sallis et kjent navn som Terence Aubrey Boys.

Den sigarrøykende forretningsmannen giftet seg med den aktive Marilyn – spilt av Sue Holdernes – som deretter halshugget Sir David del Boy.

Boise spilte hovedrollen i The Spin-Off, The Green Green Cross og underholdt publikum ved å delta på fan-arrangementer.

Skuespilleren ble nylig gjort til borger i Serbias domstol – BBC -sitcom var en stor suksess.

Han produserte nylig dokumentaren Boise i Beograd – og utforsket suksessen til showet i landet.

Salis er også kjent for å ha spilt Monty Stains på ITV sitcom, Benitorm.