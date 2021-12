Den 55 år gamle nederlenderen har hatt ansvaret siden november 2020. For øyeblikket på åttendeplass i mesterskapet, har Zenk ikke vunnet siden 31. oktober og hans brede 2-6 seier over Zulte Waregem. – Ledelsen i klubben tok denne avgjørelsen fordi resultatene ikke stemte overens med kvalitetene til spillersenteret og ambisjonene vi har vist sammen denne sesongen, skriver Limburg-klubben i en uttalelse. Glen Riddersholm og Domenico Olivieri vil føre tilsyn med den daglige sportsledelsen, sa Genk.

Etter å ha kommet til Zheng i november 2020 og forlatt Jesse Thorpe, tok Van den Brom limburgistene til den belgiske cupen og førte dem til andreplass i Jubilee Pro League.

Med sine ledere kan Zenk være ambisiøs denne sesongen. Men limburgerne startet med en eliminering i den innledende runden av Champions League. Med 5 poeng på fem kamper snudde Europa League på hodet, håper de fortsatt å tilbringe den europeiske vinteren. I ligaen ligger klubben på åttendeplass med 22 enheter og leter gradvis etter fjerdeplassen, kvalifiserer seg til Champions Playoffs og avslutter.

Jenk er i en negativ løkke: etter denne seieren på Zulte Waregem 31. oktober har han gått syv kamper uten seier, to divisjoner i Europa League, to divisjoner og to tap i ligaen og en eliminering etter ekstraomganger. Coupe de Belgium. Divisjonen som fant sted i Michelin søndag var farlig for Van den Prom.

Dette er den andre opplevelsen for den nederlandske treneren i Belgia, som passerte Anderlecht mellom juli 2012 og april 2014, og vant ligatittelen i aksjon. Gjennom sin trenerkarriere tok van ten Brom Ajax også omsorg for ungdommen i Amsterdam og administrerte AGOVV, ADO Haag, Vitesse, AZ og Utrecht.

Zenk Rabbit møter Wien torsdag, den siste dagen i gruppespillet i Europa League. For å kvalifisere seg trengte den belgiske cupvinneren en seier med et topoengs tap mot Dynamo Zagreb på West Ham-gresset.