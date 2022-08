Johnny Depp-Amber Heard-rettssak: Skuespiller i uro over uutgitte dokumenter

$3000. Det er hvor mye Johnny Depps fans brukte for å få rundt 6000 sider med dokumenter og legge dem på nettet. Idealet? Skuespillerens seier mot Amber Heard er bare litt mer sitte ned. Problemet er at disse «lekkasjene» godt kan sprute den 59 år gamle stjernen.

Klar for hva som helst

Av en eller annen grunn ble de virale dokumentene ikke blokkert av Fairfax County District Court-dommer Benny Askaret. Men vi forstår bedre hvor langt begge leirene var villige til å gå for å skade hverandre. Twittersphere har fått vite at Johnny Depp ikke ville nøle med å bruke bilder av eksen sin for å smøre ryktet hans. Skuespillerens advokater ønsket også å løfte sløret fra fortiden «Eksotisk danser» amerikansk, går opp til «Forsøk å antyde eller påstå på en useriøs og ondsinnet måte at frøken Heard er en underdanig.

Andre dokumenter tyder på at Johnny Depp vil lide «erektil problemer» Og det ville ha oppmuntret ham til å voldta Amber Heard på flaske. «Jeg kjente dette presset mot penisen min. Jeg beveget meg ikke fordi jeg ikke visste om den var brukket.»Skuespillerinnen hadde bekreftet under denne stadig mørkere mediekampen.