Johnny Depp-forespørsel: Et vitne avslører skuespillerens skjulte ansikt

Forsvarsadvokat Elaine Bradhoft ble kalt til tribunen, det første vitnet til iO Tillet Wright Amber Heard. Skuespillerinnens nære venn, produsent og fotograf, forklarte at han hadde et veldig sterkt forhold til Deb-Hart-paret. Han tegnet et portrett av Johnny Depp med to ansikter. Først den edru mannen, «Magisk, vennlig og snill», som han kan ha følelsesmessige samtaler med. Personen som var beruset på det tidspunktet, «Grusom og hatefull»Dårlig evne.

Ifølge ham kan Johnny Depp ha gitt ham litt håp, noe som kan skade bildet hans, og han prøver å gjenopprette det fra begynnelsen av etterforskningen. Dermed ville han ikke nøle med å ydmyke sin kone på den tiden. «Hun har ikke noe talent. Når brystene faller ut og hun er helt kort, vil ingen være interessert i henne lenger.»Han ville ha gitt opp.

© AB

Io Tillet Wright sier på bryllupsdagen deres, Johnny Depp ville ha kommet med noen veldig voldelige bemerkninger mot sin kone. «Da jeg forlot seremonien, gikk jeg inn i restauranten der festen fant sted, og jeg gikk med Johnny. Jeg ønsket ham et godt bryllup. Kan si hva som helst..

Dette kan føre til mer vekt mot skuespilleren.