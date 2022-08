Johnny Depp har signert en multimillionavtale med et kjent fransk luksusmerke, mens hans juridiske kamp er langt fra over.

Økonomisk burde skuespilleren klare seg hvis den juridiske kampen mellom Amber Heard og Johnny Depp ikke tar slutt. Amber Heard, som skyldig»bakvaskelse«I juni, har besluttet å anke denne avgjørelsen. Etter 24 timer for sin rolle, ønsket Johnny Depp å anke de tre injuriedommene hans for å bli omgjort.

Men på den økonomiske siden har Pirates of the Caribbean-skuespilleren alt å ordne opp. Han vil ikke bare få 8 millioner dollar fra sin ekskone Tvunget til å selge hus for å betale ned gjeldMen han har signert en veldig saftig, veldig langsiktig kontrakt som vil sikre ham fast inntekt de neste månedene.

Siden 2015 har Johnny Depp vært det offisielle ansiktet til Diors «Savage»-duft. Den gode nyheten: Ifølge opplysninger avslørt av det amerikanske magasinet TMZ, skal skuespilleren tilbake for å jobbe for det franske luksusmerket. Skuespilleren ville fortsette eventyret i årevis, og tjente millioner for sine gode og lojale tjenester.



Tidligere Dior-annonsekampanje for Sauvage-parfymen med Johnny Depp (c) Isopix

Den nye kampanjen hans vil være klar til å gå ut! Ifølge TMZ var det fotografen Gregg Williams som ble gjenforent med skuespilleren etter å ha deltatt på en av konsertene hans i Paris arrangert av Jeff Beck. Økonomisk er dette resultatet ikke overraskende, ettersom Dior ville ha sett en veldig sterk økning i nettsalget, siden Savage-duften er assosiert med bildet av den berømte piraten.

Etter mediedekningen av rettssaken hans mistet Johnny Depp flere profesjonelle muligheter og ble erstattet av Mats Mikkelsen i rollen som Gellert Grindelwald i suksessfilmer. Vakre dyr.

Men etter hvert som tiden går, ignorerer færre regissører Johnny Depp. Etter en pause på grunn av flere tilbakeslag, vil filmen slippes i 2023 Jean du Barry Av Maïwenn Le Besco, presenterte trekkene hennes for Louis XV.