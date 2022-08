Johnny Depp i Louis XV for «Jeanne du Barry»: Første bilde sluppet

Helt siden han vant saken mot sin ekskone Amber Heard, har ting rullet for Johnny Depp. Skuespiller gjenopptar tjenesten. Som bevis filmer han for tiden Maïwenns «Jeanne du Barry», hvor han låner ut trekkene sine til Louis XV. Dessuten er det første bildet som viser skuespilleren Johnny Depp i Louis XVs kostyme utgitt av filmens distribusjonsselskap. På bildet er skuespilleren i profil og har på seg bind for øynene.

Historien om Jean du Barry Regissøren kretser rundt den titulære karakteren spilt av Maïwenn selv. Filmen er filmet på fransk, og er inspirert av livet til en ung allmenning som reiser seg i høysamfunnet på 1700-tallet, takket være hans karakterstyrke og hans intelligens. Madame du Barry trengte inn i monarkiets viktigste sirkler og kunne bli kong Ludvig XVs siste favoritt. Produsert av Why Not Productions, vil filmen komme på det store lerretet i 2023. Når det gjelder skuespillere, kan vi bortsett fra Johnny Depp også se Benjamin Lavergne, Melville Boubat, Pierre Richard eller Nomi Livovsky.

Etter å ha blitt ignorert av mange filmer som «Fantastic Beasts» eller den berømte «Pirates of the Caribbean»-sagaen, vender Johnny Depp definitivt tilbake til kinolerretene våre.