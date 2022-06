Johnny Depp møter retten igjen i juli

Folk og kongefamilien

Skuespilleren vil ikke ha mye hvile.

Dersom saken blir motarbeidet Johnny Depp Til sin ekskone Amber hjerte Onsdag kveld tok slutt, begge ble dømt for ærekrenkelse, og skuespilleren er ennå ikke ferdig i retten. Faktisk skal han reise til Los Angeles neste juli for å svare på påstandene fra scenesjef Greg Brooks. Sistnevnte fungerte på pakken Løgnens by Med Johnny Depp i 2017.

Greg Brooks sendte inn en klage mot ham og hevdet at han ble overfalt av skuespilleren. I følge manageren annonserte han et nattopptak for Johnny Depp, skuespilleren som luktet alkohol og deretter slo ham to ganger i ribbeina «sint og kraftig». » Jeg skal gi deg 100 000 dollar for å slå meg i ansiktet akkurat nå.» Johnny Depp ville ha kunngjort da.

Folk ville ha forsøkt å glemme lederen av hendelsen og bedt ham signere dokumenter som forbyr skuespilleren å bli angrepet. Av dokumentene som Greg Brooks nektet å signere, ville han ha fått sparken. Han sendte inn klagen i 2018, men saken ble utsatt flere ganger. I dette tilfellet vil Johnny Depp appellere igjen til Camille Marilia Vasquez, advokaten som forsvarte ham mot Amber Heard.