Johnny Depps advokat Camille Vasquez sluttet å snakke rykter med skuespilleren: «Dette er sexistisk!»

En av de mest publiserte rettssakene ble nylig avsluttet i USA: den motarbeidet Johnny Depp og Amber Herd.

I seks uker ble Camille Vasquez, en av Johnny Depps ledende advokater, et yndet emne for sosiale nettverk. Et av ryktene som ble startet av publikum som fulgte rettssaken live streamet febrilsk, var at han hadde et nært forhold til skuespilleren.

Advokaten sa til magasinet People«Jeg tror det kommer ned til at en kvinne gjør jobben sin bedre. Det er også en uetisk anklage. Det er seksuelt!»

«Jeg bryr meg veldig om kundene mine, tydeligvis har vi vært nære. Hvis jeg forteller deg, mener jeg hele teamet, selvfølgelig inkluderer det Johnny. Jeg er cubaner og colombianer. Jeg er taktil. Hva sier du? Hva skal jeg si til deg? Jeg klemmer alle. Jeg skammer meg ikke over det.»Hun fortsetter.

Advokaten avslutter arbeidet med å beskrive kjærligheten hans: «Når jeg elsker, elsker jeg dypt».

Johnny Depp kan legge igjen pengene

Etterforskningen mellom Johnny Depp og Amber Heard er over, men den fortsetter å lage bølger. Skuespillerinnens advokater sa først at de ønsket å tenne lunten og anke dommen, men kunngjorde også at hun ikke hadde økonomisk kapasitet til å betale de 10,3 millioner dollarene hun skyldte ekskjæresten sin.

Hvis vi tror ordene til Johnny Depps advokater Camille Vasquez og Benjamin Chev, vil et argument bli forvrengt. God morgen Amerika. De påpeker faktisk at «Pirate of the Caribbean»-domstolene ikke kan kreve erstatning.

«Vi kan ikke avsløre innholdet i advokat-klient-diskusjonene, men som Mr. Depp sa under rettssaken, er ikke penger hans prioritet i denne historien.Sa. Han gjorde alt dette for å gjenopprette ryktet sitt, og det var over. Vi må være forsiktige med hva vi sier, men det viktigste er kun hans rykte.

En måte å presse Amber Heard til ikke å appellere for å redde bankkontoen hennes. Vi vil snart få vite om denne taktikken fungerte eller ikke.