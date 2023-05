Johnny Depps «Rotten Teeth» sjokk internettbrukere (Foto)

Langt fra Hollywood-smilet. Så langt har Johnny Depp vært hovedpersonen på denne Cannes-festivalen. Den amerikanske skuespilleren, som kom for å forsvare sitt Louis XV-rykte i Jean du Barry, er allestedsnærværende.

Korte setninger om hennes «avvisning», medvirkning til Myven under en anspent skyting…Amber Heards tidligere handlinger og gester blir nøye gransket. Men i disse dager er det en uventet ting som snakker om Internett: tennene hans. Mange nettbrukere uttrykte sin misnøye med Johnny Depp «råtne tenner», støttebilder. I USA er en tannlege involvert i et søksmål for å forstå hvorfor tennene hans nå har denne nyansen.

Johnny Depp konfronterer kritikerne sine i Cannes: «Det meste av det du leser er forferdelig fiksjon»

«Det er en slitasje og har en kumulativ effekt gjennom hele livet.»Dr Aba, tannlege til stjernene forklarer. «Den slags slitasje er det du ser noen ganger i svært aggressive tilfeller hos personer under 30 år, og noen ganger i tilfeller som Debs.» Spesialisten tror på å anbefale funksjoner for å avhjelpe situasjonen. Den 59 år gamle skuespilleren, en røyker siden ungdommen og en rocker i hjertet, bryr seg ikke.