Johnny Hallydays eks-venn slår ut mot Laetitia: «Jeg sluttet å se ham fordi jeg giftet meg med ham»

Jean-Jacques Debout bærer tilsynelatende ikke Laeticia Hallyday i hjertet. Bevis igjen i tilståelsene av denne tidligere nære vennen til Johnny i sin bok «The Color of Ghosts».

I denne boken går han frem og tilbake gjennom rockerens romantiske fortid. Chantal Goyas mann nøler ikke engang med å klø på den siste kvinnen som delte vennens liv. «Dessverre sluttet jeg å se Johnny Hallyday regelmessig etter ekteskapet hans med Laetitia i 1996.»sier han i sin bok.

«Jeg lurte på hva han fant i denne unge kvinnen, og noen ganger lurte jeg på hvordan han var i stand til å takle henne.», han la til. Selv om han ikke kommer overens med Laetitia, respekterer han at Dalier trenger det for å ha et balansert liv. «Han fortalte meg en gang at hun var den eneste kvinnen i livet hans som tok seg bryet med å ta vare på ham. Han trodde ikke på kunstnerekteskap.

Faktisk sa Jean-Jacques Debout at Johnny Hallyday ikke kunne dele livet til en kjent person. «Han fortalte meg dette: «Jeg elsket Sylvie, jeg elsket Nathalie, jeg prøvde alt, men ingenting fungerer, jeg kan ikke leve med en artist». Han trengte en annen tankegang. «Jeg trenger en kvinne til å fortelle meg, skjortene mine og hvilke sokker jeg skal ha på meg», ville ha forklart henne. Mange av spenningene som kan ha eksistert i paret før, vil komme tilbake. «Johnny var litt flau, så han ropte på ham. Hva tok hun!»

I sin bok ser en nær venn av Johnny, som dessverre døde i 2017, tilbake på forsvinningen av de store franske artistene i sin tid.