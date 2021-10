Johnnys barnebarn Cameron Holiday målte 1m80: Sylvie Vardan kalte ham “Colossus”.

Cameron, sønn av David Holiday, har vokst opp mye med motedesigner Alexandra Pasteur. Halm bror til Ilona, ​​26, og Emma, ​​24, 1m80. 8. oktober feiret han 17 -årsdag. Bestemoren hans Sylvie Varden kalte ham “Colossus” Galla.

“Det er ikke nær 1.80 Meter“, Avslørte sangerinnen Sophie Devant i magasinet S i januar. Cameron er allerede inspirert av musikkverdenen og spiller trommer som sin far. Han sang på albumet sitt Tenk deg pappa En verden. Et verk publisert i 2020.



David Instagram David Holiday – mai 2021

“Jeg mistet noen stemmer, så jeg ba ham om å gi meg stemmen sin på et spor for å uttrykke sangen litt (…) Han liker å synge (…) CHan var den yngste i familien, og vi har vært kunstnere i generasjoner. Vi liker det, vi vil ha lykke, og da spesielt under denne fengslingen måtte vi finne litt lykke i noeUnder TV 2 -nyheter fra France 2 i oktober 2020 stolte han på sin far, David Holiday.

Men Cameron ble inspirert av den 7. art. “Lag filmer, lag filmer. Han vil skape. Det er et ønske om å skape noe, ”forklarte faren i et tidligere intervju.