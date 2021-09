Jonathan Baldock: Warm Inside / Adèle Essle Zeiss: Tyngdspegel – Kunngjøringer

Jonathan Baldock: Varmt inne

Kurator: Therese Kellner

Adèle Essle Zeiss: Vekt speil

Kurator: Richard Julin

Hvilken tilstand vil kroppen og sinnet befinne oss i når vi møtes igjen etter nesten to år med en global pandemi? Accelerators høstprogram fokuserer på transformasjon og hvordan vi forholder oss til menneskekroppen og vårt personlige rom. Den britiske kunstneren Jonathan Baldock presenterer sin første separatutstilling i Sverige, parallelt med en presentasjon av den svenske kunstneren Adèle Essle Zeiss. To utstillinger preget av sensualitet, nærvær og forsiktig håp.

Jonathan Baldocks arbeid utforsker hvordan traumer, sensualitet, sårbarhet og spiritualitet påvirker måten vi forholder oss til menneskekroppen og rommet den bebor. Baldock har en stor interesse for performativitet, myte, folklore og tradisjonelle ritualer. I Accelerators underjordiske rom vil Baldock produsere en fredelig parallellverden med nyopprettede skulpturer, hvis dimensjoner og design er basert på en idé om menneskelige kokonger, ventesteder og metamorfose. Baldocks kunst har ofte et biografisk grunnlag, disse nye verkene produsert i en katastrofal tid, preges av forholdet til hjemmet og det personlige rommet som noe beskyttende og kvelende.

Adèle Essle Zeiss lager visuelt forenklede ytelsesverk og installasjoner som fremhever menneskekroppens tilstedeværelse i verdensrommet. Som tilskuer befinner man seg i en romlighet med mennesker som utfører verket i konsentrert stillhet. Plassen er lastet med langsomme bevegelser og enkle gjenstander som tydeliggjør de subtile bevegelsene som kroppen gjør. I de siste årene har Essle Zeiss vært interessert i opplevelsen av kroppens vekt og hvordan balansesystemer lagres i kroppene våre og fungerer uavhengig av vår vilje. Hans siste arbeid har fokusert på hvordan vi påvirker hverandre og er knyttet til hverandre. På Accelerator vil Adèle Essle Zeiss presentere både et nytt tredelt scenearbeid og en trio med eldre verk, hvorav det ene vil bli vist to ganger under åpen himmel på campus ved Stockholms universitet.

Om Jonathan Baldock

Jonathan Baldock (født 1980, Kent, England) bor og jobber i London og jobber på flere plattformer, inkludert skulptur, installasjon og performance. Baldock har bidratt til en pågående separatutstilling på La Casa Encendida (Spania). Tidligere separatutstillinger inkluderer Kunsthall Stavanger (Norge), Camden Arts Center, Southwark Park Galleries, samt utstillinger på De La Warr Pavilion og Towner Eastbourne Biennial (Storbritannia). Jonathan Baldock er representert av Stephen Friedman Gallery (Storbritannia).

Om Adèle Essle Zeiss

Adèle Essle Zeiss (f. 1983, Stockholm, Sverige) utdannet seg til danser ved Royal Swedish Ballet School og mottok en Master of Art fra Royal Institute of Art i Stockholm i 2018. Essle Zeiss performance -arbeider har vært omtalt i bl.a. , MDT, Haninge Konsthall, Konstparken Ulvhälls hällar (Sverige) og Den Frie Dansehallerne (Danmark). I 2020 var hun bosatt dansekunstner i Iaspis (Sverige). Arbeidet til Adèle Essle Zeiss Statolit Det er en del av samlingen til Moderna Museet (Sverige).

Om Accelerator

Accelerator er et utstillingsrom hvor kunst, vitenskap og sosiale spørsmål møtes. Det er en del av Stockholms universitet. Accelerators oppgave er å aktivt engasjere seg i samfunnet ved å produsere utstillinger med moderne svensk og internasjonal kunst.

Accelerator støttes av Magasin III Contemporary Art Foundation and Museum og Robert Weil Family Foundation.