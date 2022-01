Nye varmeledningsevnemålinger tyder på at jorden avkjøles raskere enn tidligere antatt, noe som kan føre til at planetens tektoniske aktivitet stopper raskere enn forventet.

Du kan også være interessert

[EN VIDÉO] En milliard år på 40 sekunder: Platetektonikk Forskere har designet bevegelsene til tektoniske plater i løpet av de siste milliarder av år.

Siden den ble dannet for 4,5 milliarder år siden, Jorden fortsetter å varmes opp, Så kult. Dette Varme Kommer hovedsakelig fra radioaktivt forfall av komponenter i forskjellige jordkonvolutter. De tre andre energikildene Kan siteres: Progressiv krystallisering av det ytre senteret, The Bevegelser Tyngdekraften Mineraler Krystalliserer i kjernen Væske, Og detteEnergi Jordens indre bølger. Monteringen genererer en betydelig varmefluks, som er avgjørende for produksjonen Konveksjon Mandelick, her Legger grunnlaget for den tektoniske og vulkanske aktiviteten til planeten vår. Det kan sies at denne varmestrømmen er det som gjør jorden geografisk levende. Denne varmestrømmen vil imidlertid ikke vare evig.

Når jorden avkjøles, reduserer den gradvis sin interne varmefordeling. Den dagen vil komme da varmestrømmen ikke vil være tilstrekkelig til å støtte konveksjonen i mantelen (selv om den er veldig langt unna). På det tidspunktet vil jorden bli en “død” planet, og platetektonikken vil opphøre. Selv om denne svært langsiktige utviklingen er hevet over tvil, er den vanskelig å kvantifisere. For i øyeblikket vet vi ikke nøyaktig Hastighet Hvor lang tid tar det før jorden avkjøles eller tømmer reservene.

Bridgestone er et mer ledende mineral enn tidligere antatt

For å svare på disse spørsmålene er det nødvendig å forstå hvordan varme sprer seg inn i jorden, inkludert overflaten som sendes ut av vulkansk aktivitet. Et av hovedområdene ser ut til å være grensesnittet mellom det ytre senteret Kode. Faktisk er det på dette nivået at flytende krystallgrøten til den ytre kjernen dannes Gjøre Og Nikkel, Er i direkte kontakt med bergartene i mantelen. De Gradient Mellom disse to stadiene er svært høy og varmefluksen er svært høy. I dette grensesnittet er mantelen hovedsakelig sammensatt Av et mineral kalt bridgezmonite. Å kjenne til varmeoverføringskapasiteten til dette mineralet vil bidra til å bedre forstå kjølehastigheten til jorden. Et team av forskere fra ETH Zürich og Carnegie Institute i Washington har gjenskapt forholdene ved grensesnittet mellom kjerne og mantel i laboratoriet for å måle den strålende termiske ledningsevnen til brostedet ved bunnen av mantelen.

Resultatene viser at den gjennomsnittlige varmeledningsevnen ved grensesnittet mellom kjerne og mantel er 1,5 ganger høyere enn tidligere estimert. Denne nye verdien antyder at varmefluksen fra sentrum kan være høyere enn tidligere antatt. Revurdering av varmestrøm har to effekter. For det første må konveksjonen i den dannede mantelen være sterkere enn forventet. Som et resultat avkjøles mantelen mer effektivt, så den vil være raskere enn tidligere design.

Mot akselerasjonen av jordens avkjøling

Disse nye dataene kan ha implikasjoner Varighet Livet til en eller annen tektonisk aktivitet drevet av mantelkonveksjon. Rask avkjøling av mantelen, spesielt ved grensesnittet mellom kjerne og mantel, kan føre til endringer i mineralnivåer. Faktisk, når Bridgmanite avkjøles, blir det et nytt mineral, sistnevnte Perovskite. Imidlertid leder denne malmen varmen mye mer effektivt enn bridgemanitt. Når jorden avkjøles, blir den det dominerende mineralet ved bunnen av post-Perovskite-skorpen, og akselererer overføringen av varme mot overflaten, og akselererer dermed avkjølingen.

Resultatene av studien publisert i Brev fra jord- og planetvitenskap Dermed åpnes nye perspektiver på utviklingen av jordens dynamikk. tirsdag og Merkur, Jorden vil brytes ned mye raskere enn vi trodde. Men hvis vi ikke vet hvor lang tid det vil ta, har platetektonikken fortsatt et godt liv.