Jorden blir truffet av en uventet solstorm

Jordens magnetfelt ble slått ned forrige søndag av en uventet solstormstrøm som nådde hastigheter på 600 kilometer i sekundet. NASAs Deep Space Weather Observatory (DSCOVR) oppdaget lette strømmer av solvind, som økte betydelig og uventet utover dagen. Registreringen skjedde sist søndag (7).

Årsaken til denne solstormen er fortsatt ukjent. To hypoteser har blitt foreslått for å fylle dette gapet: det antas at et ekvatorialt hull i solatmosfæren, oppdaget to dager etter stormen, kan være involvert i dette fenomenet; eller det kan bare ha vært en tilfeldig koronal masseutkast (CME).

Forskere prøver å overvåke stjernens «koronale hull» for å forutsi når en «coronal mass ejection» (CME) vil skje og hvor kraftig den vil være. Denne gangen var det uforutsigbart og uventede nordlys ble sett her på jorden som et resultat. Spesielt i 2022 har det vært mange solstormer ettersom solen er i den aktive fasen av sin 11-årige solsyklus. Jorden har blitt truffet av CME fra gigantiske koronale hull over 2,5 ganger jordens størrelse.

Denne typen hendelser er relativt vanlig og oppstår når en strøm av svært energiske partikler og plasma ikke kan holdes tilbake av solens tyngdekraft og til slutt eksploderer mot jorden. I følge Space Weather produserer den aktive solen i disse dager så mange små utbrudd at det er lett å ignorere de svakere CME-ene på vei mot jorden. Heldigvis, takket være vår planets atmosfære, skadet ikke solvinden telekommunikasjonssatellitter eller strømnett. Denne koronale masseutkastningen ble klassifisert som moderat G2 (på en skala fra G1 til G5, med G1 som den letteste og G5 den sterkeste).

Solstormer og syklusen.

Stormen er et resultat av den nåværende solsyklusen, ansett som ganske intens av eksperter. Hver gang solens magnetiske poler snur, begynner en ny solsyklus. Denne prosessen skjer omtrent hvert 11. år og overvåkes nøye av romfartsorganisasjoner da den kan bestemme holdbarheten til teknologier som sendes ut i rommet og til og med helsen til astronauter.

Den nåværende syklusen startet i desember 2019, og før det var vi inne i en ganske rolig periode, ettersom den forrige syklusen ble ansett som rolig, med en liten mengde solvind blåst av stjernen i midten av systemet vårt. Imidlertid anses den nåværende syklusen som mer intens, og siden oktober i fjor har solen blåst mer vind og generert solflekker og solutbrudd oftere.

Via: AlerteScience

