Jorden kan inneholde store biter av en annen planet

Den første gåten er månens opprinnelse, for hvilken den mest aksepterte teorien er dens utseende etter at en planet dannet seg med den fremtidige jorden for 4,5 milliarder år siden.

Kollisjonen med Theia, en protoplanet på størrelse med Mars, ville ha drevet nok materiale ut i rommet til at deres agglomerering kunne danne Månen.

Rester av Theia gjensto å finne. Ikke se i luften, men under jorden, ifølge studien publisert i Nature av et team av forskere hovedsakelig fra amerikanske institusjoner.

Fordi 2900 km under overflaten har to store «klatter» fascinert forskere siden de ble oppdaget ved hjelp av seismiske bølger på 1980-tallet. Plassert på bunnen av jordmantelen, laget som skiller jordkjernen fra jordskorpen, disse massene, hver størrelsen på et kontinent, ligger under Afrika og Stillehavet.

De er varmere og tettere enn miljøet rundt dem. Og forskernes datasimuleringer tyder på at disse massene er «begravde relikvier» av Theia, som kom inn på jorden på tidspunktet for kollisjonen.

Denne kollisjonen var «den mest voldelige hendelsen jorden har lidd» i historien, sa Qian Yuan, geodynamikkforsker ved California Institute of Technology (CalTech) og førsteforfatter av studien, til AFP.

Noe som gjør det «veldig, veldig rart» at det ikke er synlige spor av det, ifølge ham. Og hva motiverte tanken din: «Hvor er slagkraften? Mitt svar: underjordisk.»

Forskningen førte til samarbeid mellom eksperter fra to vidt forskjellige spesialiteter, romfart og geologi.

Theia traff jorden, som da var i formasjon, med mer enn 36 000 km/t, en hastighet som var tilstrekkelig til at en del av det støtende objektet kunne trenge «veldig dypt inn i jordens nedre mantel».

Disse delene av i det vesentlige smeltet stein, flere titalls kilometer brede, avkjølte seg, og etter hvert som de størknet, gikk de ned til grensen til mantelen og jordens kjerne. Dette ble hjulpet av en høyere andel jernoksid enn i det terrestriske miljøet, noe som gjorde dem tyngre.

De samlet seg i to forskjellige masser, som hver er større enn månen, ifølge Yuan, som også insisterer på at disse konklusjonene forblir resultatet av nødvendigvis ufullkomne modeller og simuleringer.

En ekspert på geovitenskap og planetarisk utforskning ved University of Stirling i Skottland sa til AFP at Yuans foreslåtte teori «er i samsvar med flere eksisterende ledetråder». «Dette er et betydelig funn,» ifølge Christian Schroeder, som ikke var involvert i studien.

Selv om den ifølge ham ikke løser spørsmålet om månens opprinnelse, gir denne teorien «en troverdig forklaring på uregelmessighetene som er observert ved grensen mellom mantelen og kjernen.»

Når det gjelder Theias levninger, kan de godt «være ansvarlige for viktige pågående prosesser på jorden.»

Massene er kjent for å transportere søyler av magma fra mantelen til overflaten av jordskorpen. Et fenomen knyttet til vulkanutbrudd, men også til utviklingen av superkontinenter.

For Yuan spilte Theias innvirkning «en rolle i jordens utvikling i 4,5 milliarder år.» Og dette er det han sier ville gjøre det «unikt.» […] forskjellig fra andre steinete planeter.