Jordens kjerne svinger som en topp!

Jorden roterer rundt sin akse og med den alle de geologiske konvoluttene som utgjør den. Det ser imidlertid ut til at rotasjonen av disse forskjellige lagene ikke er helt synkronisert. Faktisk har tidligere studier vist at den indre kjernen roterer med en annen hastighet enn de ytre lagene. TIL bevegelsebevegelse differensial som deltar i genereringen av jordens magnetfelt.

En kjerne som gjør hva den vil!

En ny studie avslører at den indre kjernen også svinger. Med andre ord, frøet til jernjern fastfast som okkuperer jordens sentrum, oppfører seg litt som en topp i ferd med å stoppe. Forskerne har nettopp bekreftet at den indre kjernen svinger periodisk rundt sin rotasjonsakse, etter sykluser som varer i omtrent 8,5 år. Resultatene ble publisert i anmeldelse Naturkommunikasjon.

Ytterligere begrensninger på dynamikken til den indre kjernen og dens struktur.

Dette 8,5-årige signalet hadde tidligere blitt oppdaget under studier av polenes bevegelse, den periodiske bevegelsen av jordens rotasjonsakse og variasjoner i lengden på dagen. Disse dataene antydet at den indre kjernen ble drevet av sin egen oscillasjon, forskjellig fra jordkappen. Forskerne slo dermed fast lyslys en forskyvning på mindre enn 1° i innrettingen av rotasjonsaksene mellom disse to terrestriske konvoluttene. Disse resultatene tillater også identifisering av tetthetsheterogenitet i selve den indre kjernen, noe som legger viktige begrensninger på frøstratifisering. Så det ser ut til atnordlige halvkulenordlige halvkule-vest for den indre kjernen er den tettere enn dens andre regioner.