Jordens lys har redusert dramatisk de siste tre årene.

Jorden er ikke så lys som for noen år siden, og dette skyldes global oppvarming, slik er funnet i en fersk vitenskapelig studie.

Astronomer ved Big Bear Lake Observatory i California har studert jordens stråling i 20 år. For det observerer de … Månen. Faktisk fanger den mørke delen av månen gløden som reflekteres av jorden og sender den tilbake. Det er ved å analysere dette “spøkelseslyset” at de kan måle “lysstyrken” på jorden, nærmere bestemt “terrestrisk stråling”.

“Det uventede har skjedd”

I 17 år har astronomer målt lignende data. Så mye at de lurte på om det fortsatt ville være nyttig å måle dette fenomenet. Men i tre år har “det uventede skjedd.” Forskerne bemerket at lyset fra jorden hadde redusert drastisk.

“Vi var litt motvillige til å samle inn data fra de tre siste årene fordi de var like i 17 år, men vi bestemte oss til slutt for å gjøre det fordi vi hadde lovet oss selv 20 års data (…) det er det uventede. Da vi så på dataene for de siste tre årene, så det annerledes ut. Refleksjonen hadde redusert betydelig. Så vi trodde vi hadde gjort en feil. Vi kjørte analysen på nytt flere ganger, og det viste seg å være riktig, sier Philip Goode.

Et fenomen knyttet til nedgang i skydekke

Forskerne mener at dette skyldes nedgangen i skydekke, et fenomen som er direkte knyttet til global oppvarming. Derfor er jorden mindre lys enn før, det er et faktum. Men forskere vet foreløpig ikke om dette vil ha innvirkning på global oppvarming …