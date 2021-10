Jordi Condom opprørt over forbundets nederlag: “Det som skjedde er ubeskrivelig”

Jordi Condom krysset armene og strammet kjeven og lurte på hva som hadde falt på hodene på Cericians på Tune Park i den andre perioden. Scenen for dette møtet er fryktelig og utenkelig. “Og ubeskrivelig, Beklager for den katalanske. Vi identifiserte tydelig fagforeningens kvaliteter, og halve tiden hadde vi alt. Vi kjenner deres par Krinda, Vanzir-Undav og deres evne til å ta ballen ut og skade sidene. På grunn av en mitoma -resitasjon falt korthuset.

Dette er ikke første gang. Veldig liten erfaring? Er det nok? Det er vanskelig å finne hovedårsaken til denne feilen forankret i Cerician -minnet. “Jeg kunne ha satt inn en 5-4-1, men det er ikke vår stil. Mangel på tidsstyring. Personlighetsmangel, uten tvil. Det kommer definitivt med tiden, men det er ikke i dag.”

“Det er ikke mulig å tape på denne måten”

“Det er utrolig. Jeg er dyp

. ” La oss sette denne setningen på den emosjonelle og språkbarrieren. Fordi denne overraskelsen til den katalanske treneren ikke er å vise pressen at han har få løsninger. Men dette nederlaget var langt mer skuffende enn nederlaget mot Austent og Antwerpen, mye for å forklare at det var et stort slag å tjene penger. Som trener er dette første gangen for meg, Sa Jordi Condom før denne setningen. Hvis du taper 4-2 på Union, er det normalt, fordi jeg tror, ​​og jeg sa til Felice (Massey) at de er bedre enn oss. Men med en mann som fortsatt leder 0-2 og taper på den måten, er det umulig.

De må fordøye dette nå før de gjør seg klare til mottakelsen i Charleroi på fredag. “Jeg liker å roe ned ting på den varme siden fordi ingen spiller ønsker å gjøre en feil. Men det er et stort slag. Det er vanskelig for alle.”