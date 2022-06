Jordskjelv i Afghanistan: Dødstallet stiger til 920.600 skadde

– I følge informasjonen vi har så langt, er minst 920 mennesker drept og 600 skadet, sa viseminister for naturkatastrofer Sharabuddin på en muslimsk pressekonferanse.

– Mange hus har blitt skadet og folk er fanget inne, sa viseregjeringens talsmann Bilal Karimi til AFP.

«Vi oppfordrer hjelpeorganisasjoner til å gi umiddelbar hjelp til de berørte av jordskjelvet for å forhindre en humanitær katastrofe», tvitret han tidligere.

US Geological Survey (USGS) sa at skjelvet, som målte 5,9 på Richters skala, rammet klokken 10:30 onsdag på 10 km dyp nær grensen til Pakistan.

Et jordskjelv med styrke 4,5 rystet regionen samtidig, ifølge USGS.

Ifølge Jacob Mansour, en stammeleder fra Bactica, kom mange av de skadde fra Qian-distriktet i provinsen og ble fraktet til sykehus med ambulanser og helikoptre.

«Lokale markeder har vært stengt og folk har hastet til de berørte områdene (for å hjelpe),» sa han til AFP på telefon.

Bilder lagt ut på sosiale nettverk viser falleferdige hus i gatene i en landsby, i dette fattige og utilgjengelige landlige området.

Videoene viser også beboere i de berørte områdene laste de skadde inn i et helikopter.

Nødetatene i Afghanistan, som lenge har vært begrenset i antall og kapasitet, er ikke i stand til å håndtere en større naturkatastrofe alene.

Hyppige jordskjelv

Skjelvet ble følt i flere provinser i regionen og i hovedstaden Kabul, og var omtrent 200 km nord for episenteret.

Det var også i nabolandet Pakistan, men ingen skader eller personskader ble umiddelbart rapportert der.

Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sa at han var «dypt trist» over tragedien og at pakistanske tjenestemenn jobber for å støtte den afghanske statsministeren.

«EU overvåker situasjonen (…) og er klar til å koordinere og yte nødhjelp,» tvitret dens spesialutsending til Afghanistan, Thomas Nicholson. FN undersøker også bistandsbehov.

Afghanistan rammes ofte av jordskjelv, spesielt i fjellkjeden Hindu Kush mellom de eurasiske og indiske tektoniske platene.

Disse katastrofene er spesielt ødeleggende på grunn av det svake etterslepet av boliger på landsbygda i Afghanistan.

I oktober 2015 rammet et kraftig jordskjelv som målte 7,5 på Richters skala Hindu Kush-fjellene, krysset Afghanistan og Pakistan, og drepte mer enn 380 mennesker i disse to landene.

Ofrene i Afghanistan inkluderte 12 unge kvinner som ble tråkket i hjel i panikk da de prøvde å forlate skolen.

Siden han kom til makten i Kabul i august i fjor, har Afghanistan vært fast i en alvorlig økonomisk og humanitær krise i 20 år, med milliarder av utenlandske eiendeler frosset og internasjonal bistand stanset. Det kommer nå tilbake i turer og slipp.