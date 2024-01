Jordskjelv i Japan: Dødstallet stiger til 30

Normal tilstand for kjernekraftverk

Rundt 33 500 hjem var uten strøm i de tre prefekturene Ishikawa, Toyama og Niigata, som ligger ved Japanhavet, ifølge lokale strømdistributører.

Flere motorveier i nærheten av skjelvet ble stengt for trafikk og høyhastighetstog (Shinkansen)-tjenesten mellom Tokyo og Ishikawa ble også forstyrret, rapporterte Japan Railways.

Ligger på Pacific Ring of Fire, er Japan et av de mest jordskjelvutsatte landene i verden. Skjærgården bruker derfor svært strenge byggestandarder for at bygninger skal tåle generelt kraftige jordskjelv, og beboerne forbereder seg hele tiden på slike situasjoner.

Men minner fra det ødeleggende jordskjelvet med en styrke på 9,0 utenfor landets nordøstkyst i mars 2011 hjemsøker Japan. Katastrofen førte også til atomulykken i Fukushima, den verste siden Tsjernobyl i 1986.

Regjeringens talsmann Yoshimasa Hayashi forsikret mandag at det så langt ikke er rapportert om uregelmessigheter ved atomkraftverket Shika, som ligger i Ishikawa-avdelingen, eller ved andre atomkraftverk i landet.