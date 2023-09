Jordskjelv i Marokko: Kappløpet mot tiden akselererer og sinne høres

Dødstallet i Marokkos verste jordskjelv på mer enn 60 år har steget de siste timene. Nesten 2500 mennesker er nå rammet og over 2400 er skadd. Men tre dager etter jordskjelvet, i avsidesliggende og utilgjengelige landsbyer i Al-Hawz-provinsen, med sitt episenter, har hjelpen ennå ikke kommet. Men tiden renner ut for å finne overlevende under ruinene.

Ødelige bilder som nå viker for sinne. Folk peker på myndighetenes håndtering av tragedien. I noen landsbyer vitner mange om sin ensomhet i møte med denne tragedien. Quentin Warlop, vår spesialkorrespondent i landsbyen Imi N’Tala, forklarer at verken hæren, sivilforsvaret eller internasjonal bistand har blitt sett i disse landsbyene. De marokkanske myndighetenes taushet, som starter med kongen, reiser flere spørsmål.

Denne søndagskvelden begynte de første elementene av førstehjelp og internasjonal hjelp å komme.

Til tross for mange tilbud om bistand fra utenlandske myndigheter, har Marokko bare akseptert bistand fra fire land: Spania, Storbritannia, Qatar og De forente arabiske emirater.