Ifølge vår kollega fra ennå verden, reiser mangelen på ord fra marokkanske tjenestemenn, inkludert hardtarbeidende statsråder, spørsmål. Litt som alle henger på kongeordet.

Men foreløpig har ikke landets leder uttalt seg. Kader Abderrahim er imidlertid professor og redaktør ved Sciences Po Paris Marokkos geopolitikk, (bibliomonde utgave), dette er et spørsmål «Statskode», ingen av de kongelige ville snakke for kongen. Han er kongen, «Det setter tempoet og a fortiori, når det er en nasjonal tragedie, med nasjonale implikasjoner.». Det betyr drift av marokkanske selskaper «Kraften er for sentralisert».

Generaldirektør for nasjonal sikkerhet Abdellatif Hamochi alene besøkte Marrakech denne søndagen. «Kongens råd»Fra vår kollega forklare verden. Dette er hans rolle»«Monarkiets festning», forklarer Kadar Abdarahim. og for å legge til, «Det er en symbolsk dimensjon, han måtte gå dit for å roe det økende sinnet, lytte til befolkningen, for å vise en viss empati».

Ifølge noen ubekreftede rykter kan kongen besøke Marrakech denne mandagen.