«Vi aksepterte og respekterte vår trener Igor Tudors beslutning om ikke å fortsette eventyret neste sesong,» sa Longoria. Tudor (45) erstatter argentinske Jorge Sampaoli i juli 2022 og vil forlate Marseille etter å ha havnet på tredjeplass i Ligue 1.

«Det var en ære å tilbringe et år i en slik klubb, å være en del av denne enorme familien, med en DeFosi vi ser lite til, en energi vi sjelden ser i byen,» forklarte Igor You Sleep. «Jeg forlater klubben i en bedre situasjon enn da jeg kom, og jeg er stolt av mange ting.»

«Jeg tok denne avgjørelsen av profesjonelle og personlige grunner. Jeg har ingen avtale med en annen klubb, jeg går ikke fordi jeg er sint på noen,» la han til.

Den kroatiske teknikeren møtte OM-president Pablo Longoria på tirsdag og diskusjonene med hans agent fortsatte onsdag. Ledelsen i Marseille-klubben håpet å beholde ham i en sesong til, selv om saken allerede ser ut til å være løst.

Den tidligere Juventus-spilleren og eks-kroatiske landskampens mandat begynte med en mengde fløyter fra Velodrome-tribunen for å hilse på navnet hans på den første dagen av L1 mot Reims etter en veldig skuffende vennskapskampanje. Starten hans på sesongen så imidlertid lovende ut inntil den lange vinterpausen knyttet til verdenscupen kom tilbake, spesielt seieren mot PSG, som hadde vært forventet innenlands i mer enn 10 år.

Men OM bommet på målet i Champions League ved å bli eliminert i gruppespillet uten engang å komme seg til Europa League, og ble deretter slått ut av Annecy i kvartfinalen i Coupe de France før de tapte mot Lens i ligaen (2 -1), og forlater Sang et Or for å bli nummer 2.

Så OM må nøye seg med 3. plass i Ligue 1 og gå hele veien til sluttspillet etter 3. innledende runde i håp om å delta i Champions League neste sesong.

Fem trenere har allerede sittet på Marseille-benken siden oktober 2016, da klubbens eier Frank McGurt begynte: Rudy Garcia, Andre Villas-Boas, Nasser Largut for den midlertidige retten, Jorge Samboli og Igor Tudor.

Bare Garcia ble værende i mer enn to år, mens Villas-Boas, Samboli og Tudor bestemte seg for å forlate Marseille.