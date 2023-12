Jordskjelv med styrke 7,6 rammer Sør-Filippinene: «Forventet ødeleggende tsunami», advarer tjenestemenn

Et jordskjelv med en styrke på 7,6 rammet den sørlige Filippinske øya Mindanao lørdag, sa US Geological Survey (USGS), som fikk myndighetene til å evakuere kystområder som står overfor risikoen for en «katastrofal tsunami». .

Skjelvet rammet på en dybde på 32 km klokken 22:37 (14:37 GMT), omtrent 21 km nordøst for Hinatuan, sa USGS.