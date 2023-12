Jordskjelv rammer Mexico City sentrum, innbyggere flykter fra gatene (VIDEO)

Beboere tok til gatene i hovedstaden da jordskjelvvarselet lød like etter klokken 14.00 lokal tid (20.00 GMT), bemerket AFP. Skjelvet var lokalisert i delstaten Puebla, omtrent hundre kilometer sør for megabyen med mer enn ni millioner mennesker.

«Det er ingen rapporter om skader i Mexico City,» svarte ordfører Marty Padres umiddelbart på X.

«Det ser ut til at sjokket ikke er så sterkt,» sa president Andres Manuel López Obrador og lovet annen informasjon.

Den 19. september 1985 ødela et jordskjelv med en styrke på 8,1 store deler av Mexico by. 20 år senere, i 2015, ifølge en oversikt over offisielle dødsattester publisert av Excelsior Gazette, hadde den drept 12 843 mennesker.

32 år senere, den 19. september 2017, rammet et jordskjelv med styrke 7,1 de sentrale nabolagene i Mexico City, og drepte 369 og forårsaket omfattende skader.

19. september 2022 ristet jorden for tredje gang på rad, uten omkomne.

Mexico ligger mellom fem tektoniske plater, hvis bevegelser gjør landet til et av de mest seismisk aktive landene i verden, spesielt vest for Stillehavskysten.

En del av Mexico City, hovedsakelig sentrum, ligger på det gjørmete gulvet i en eldgammel innsjø, noe som gjør den spesielt utsatt for jordskjelv.