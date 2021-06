Jordvind og energi: Overskuddsenergi fra vind, sol og gass vil bli brukt i HPC og datasentre

Oslo, Norge – (arbeidstråd) –Med denne nye praksisen EWP skaper en etterlengtet bærekraftig bro mellom Overskudd i kraftindustrien og strømmangel i High Performance Computing (HPC) datasenterindustrien, samtidig som man opprettholder sterke ESG-standarder. Earth Wind & Power’s modulære HPC-datasentre bruker de mest energieffektive teknologiene over hele verden.

Selskapet installerer modulerbare, skalerbare datasentreenheter på lokale kraftproduksjonsanlegg over hele verden. Overskuddsenergien på stedet brukes deretter til HPC når det ikke er flere kommersielt levedyktige kjøp, eller når etterspørsel og energipriser er lave.

EWP-løsningen kan distribueres i ekstremt varme klima uten å gå på bekostning av tjenestenivåene, og kan gi økonomiske insentiver til å starte nye fornybare prosjekter som ellers ikke ville være økonomisk levedyktige.

Den administrerende direktøren, tidligere norsk minister for nasjonal offentlig sikkerhet og viseminister for petroleum og energi, Ingevel Smeans Tibring-Gede, uttalte: “Jeg er stolt av å lede et selskap med sterke ESG-standarder som bruker overflødig kapasitet som er tilgjengelig for å støtte den eksponentielt økende etterspørselen etter databehandling.”

EWP samarbeider for tiden med flere energiselskaper for å forbedre ESGs fotavtrykk ved å finne løsninger på overkapasiteten.

EWP ble grunnlagt av ledere fra den internasjonale vind-, sol-, lete- og produksjonsindustrien, hvorav mange er notert på Oslo Børs.