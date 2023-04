Jornets nye forestilling i Norge

Thomas Siniecki, Media365: Lagt ut mandag 10. april 2023 kl. 17.05.

Hadde du en fin helg? Kilian Jornet grep muligheten til å bestige syv topper og mer enn ni kilometer på 21 timer. Spanjolen fortsetter å presse grensene for det tenkelige.

Mindre enn ett år etter vinneren av Ultra Trail du Mont-Blanc, gjorde Gillian Jornet et fantastisk comeback, og utlignet François d’Haens rekord med en fjerde seier. Spanjolen la til en ny utnyttelse i timeplanen denne helgen. Totalt, over 76,5 km, besteg han fjellene Jurdint (1.712 m), Konkan (1.614 m), Troninga (1.544 m), Stor Venkettind (1.852 m), Kwandelstind, Romsdalshorn (1.550 m) og Stor Troldint (1.788 m). . ) – over 9 km, i en høyde på nøyaktig 9 257 m – på bare 21 timer og 18 minutter. Nesten en treningstur for det katalanske geniet som bor i Norge og er vant til å gni skuldrene med disse toppene.

Han innrømmer imidlertid (på Strava) at han møtte en av de mest episke dagene i livet sitt: «Det var mye vind som ga litt krydder til denne utfordringen med å forbinde Romstals syv store topper». Bildene er selvfølgelig alltid betagende… Bare noen få personer fulgte ham for å filme en del av videoen, men han gjorde det meste av kurset. Bevæpnet med et par ski, to par skinn, et par støvler, 60 meter med tau og en karabinkrok, ser Jornet ut til å være klar for sin forventede vandring inn i Himalaya i september. Ingen UTMB for ham i år, i august vil han foretrekke den berømte sveitsiske ruten Siere-Ginal.