Innkommende Roma-sjef Jose Mourinho er angivelig klar til å bruke noe av sommeroverføringsbudsjettet på Man Utd-floppen Tony van de Peek.

Portugisisk sjef Tottenhams styreleder Daniel Levy er sparket Forrige måned etter en dårlig periode med dårlige resultater og resultater.

Men Mourinho kastet ikke bort tiden på å komme tilbake til ledelsen ved å tilby jobb hos Serie A-siden Roma fra begynnelsen av neste sesong.

Stor uke: Chelsea mot City, West Ham, Mason, Bruno

Mourinho har allerede vært det Koblet til trekk for Eric Dyer og Pierre-Emile Hodgeberg, Hans tidligere spillere hos Spurs Man UDT-keeper David de Gea har også blitt sitert som et potensielt mål.

Nå Børsemarked United-floppen Van de Peek hevder å være på Mourinhos handleliste da han forvandler Roma-troppen til sommeren.

Roma har allerede spurt om tilgjengeligheten de siste månedene, men rapporten sier at de ‘røde djevlene’ ba Nicolo Janiolo om å si opp mer.

Van de Peek signerte Man Utd om sommeren for 40 millioner m fra Ajax, men Børsemarked Beregn at det vil ta 30 meter (26 meter) å ta Roma til Studio Olympic i sommer.

Den nederlandske internasjonale har funnet oppføringen av Paul Pocpa, Bruno Fernandez, Fred og Scott McDomine i Peking-oppstillingen under Ole Gunner Soulskeijer som en kamp.

24-åringen har spilt 33 opptredener i alle konkurranser for Man UDT, men bare 13 av dem har klart seg til åpningen XI.

I kampene hans, Tidligere Man UDT-keeper Edwin van der Char sa nylig ESPN: ”Selvfølgelig beklager jeg Tony.

“Han var på rett vei før han begynte i United. Han ble med [Ajax] Akademiets første lag, som ble en startpakke, vant trofeer og opptrådte i Europa.

“Men Manchester Uniteds midtbane er veldig stablet og de har ingen skader. Det er vanskelig for ham.”

Ajax-legenden Mark Overmars sa også nylig at Van de Peek burde bli og kjempe for sin plass på Old Trafford.

Overmars sa Til oss: “Jeg tror Tony burde kjempe og bli neste år og prøve å kreve et startpunkt. Du burde ikke dra så snart. ”