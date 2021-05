Jose Mourinho tar over som Roma-manager neste sesong Jose Mourinho

Serie A-klubben har kunngjort at Jose Mourinho overtar som Roma-manager neste sesong. Portugisisk Avvist av Tottenham Forrige måned og vender tilbake til Italia, hvor han har hatt en vellykket ansettelse i International.

Roma hadde tidligere sagt at Paulo Fonseka ville slutte som hovedtrener på slutten av denne sesongen.

“Klubben er glad for å kunngjøre at en avtale er nådd Jose Mourinho Han burde være vår nye hovedtrener før 2021-22-sesongen, ”sa Roma.

Mourinho har vært i Inter i to sesonger siden 2008-09, og vant En liga To ganger før avreise til Real Madrid og Champions League. Roma er syvende denne sesongen. Torsdag tar de 6-2 ledelse mot Manchester United i andre omgang i Europa League semifinalen.

Roma-president Don Friedkin og visepresident Ryan Friedkin sa: “Jose Mourinho ble sendt til A.S. En fremragende mester som har vunnet trofeer på alle nivåer, og Jose vil gi enorm ledelse og erfaring for vårt ambisiøse prosjekt.

“Joses avtale er et stort skritt i å skape en langvarig og bærekraftig vinnerkultur.”

Mourinho, som også har ledet Porto, Chelsea og Manchester United, sa: “Etter rettighetsmøtene [general manager] Diego Pinto, jeg forsto umiddelbart hele omfanget av deres ambisjoner for AS Roma.

“Den samme ambisjonen og motivasjonen har alltid motivert meg, og sammen ønsker vi å skape et vellykket prosjekt i årene som kommer. Roma-fansens utrolige entusiasme har overbevist meg om å akseptere denne jobben, og jeg gleder meg til å starte neste sesong. “

Pinto-klubben sa “Joses ønske om å vinne brøt ut og hans lidenskap for spillet eksploderte.” Roma vant ikke et pokal fra Coppa Italia i 2008 og vant sist Serie A i 2001 under Fabio Capello.

Mourinho vender tilbake til Italia mens Inter Juventus har avsluttet sin ni år lange regjeringstid som mestere. Inter ledes av Antonio Conte, som Mourinho er sammen med Tidligere kolliderte.