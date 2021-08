Josephine Baker var den første svarte kvinnen som kom inn i Pantone, Frankrike Frankrike

En assistent til president Emmanuel Macron sa at restene av Josephine Baker, en berømt fransk-amerikansk danser, sanger og skuespiller som jobbet med den franske opposisjonen under andre verdenskrig, ville bli overført til Pantheon i november.

Baker ble født i Missouri i 1906 og begravet i Monaco i 1975, og var den første svarte kvinnen som ble gravlagt i Det hellige Paris -monumentet.

Kampanjeteamet for gruppen hans, som inkluderer en av Bakers sønner, møtte Macron 21. juli, sa Jennifer Geston, et av medlemmene. “Da presidenten sa ja, [it was a] Veldig glad, sa hun.

“Pantonisering har blitt bygget over lang tid,” sa Macrons assistent.

Baker -familien søker stillingen sin med en begjæring som har samlet 38 000 underskrifter siden 2013.

“Han var en kunstner, den første Black International -stjernen, et museum for kubister, en motstander i den franske hæren under andre verdenskrig, og jobbet med Martin Luther King i kampen for borgerrettigheter,” heter det i begjæringen.

Et annet medlem av kampanjeteamet, Pascal Bruckner, sa at Baker var “et symbol Frankrike Det er ikke rasistisk, i motsetning til hva noen mediegrupper sier “, så vel som” en ekte antifascist “.

Seremonien vil finne sted 30. november da Baker giftet seg med Jean-Lion, en franskmann som fikk skaffe seg fransk nasjonalitet.

Pantheon er et minnekompleks for de beste nasjonale figurene i fransk historie fra politikk, kultur og vitenskap.

Bare republikkens president kunne velge restene av den tidligere kirken i Paris

Av de 80 personene i Pantone er bare fem kvinner, inkludert den siste som ble introdusert i 2018, Simone Weil, en tidligere fransk minister som rømte Holocaust og kjempet for abortrettigheter.