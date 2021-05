Josh Taylor mot Jose Ramirez Konklusjon: Scott gjør historien unektelig lett-sveiservekt konge

Den ubestridelige verdensmesteren i super lettvekt Josh Taylor følte at skjebnen hans var nådd etter å ha skrevet britisk boksehistorie.

Taylor vant to konsensuspoeng i Las Vegas, og ble den femte mannen og den første britiske som hevdet WBO-, WBA-, IBF- og WBC-titlene samtidig siden Four Belt Era offisielt startet i 2004.

Scott Ramirez ble slått ut i påfølgende runder og følte at seieren hans var langt mer overbevisende enn 114-112-poengene gitt av alle tre dommerne.

Taylor har en ren skifer med Oleksandr Usic, Bernard Hopkins, Jermaine Taylor og Terence Crawford, og er den ubestridte verdensmesteren siden Ken Buchanan kom tilbake fra Los Angeles med to belter for to år siden.

Han og Ramirez hadde to titler og ubeseirede rekorder i køen, og Taylor beholdt beltet til ringmagasinet.

“Det har vært 15 år i forberedelse, og viet livet mitt til sport, utsatte alt, mitt sosiale liv, de tingene jeg ønsket å gjøre med vennene mine, familien min, min fremtidige kone, de tingene jeg savnet. Det er greit for øyeblikket, og det er endelig lønnet seg, ”sa Taylor etter sin 18. profesjonelle kamp.

“Jeg er ikke overrasket. Jeg er ikke overrasket over at jeg er en ubestridelig mester. Men det synker ikke ennå.”

Taylor bar noen tunge skudd i tredje og fjerde runde før han tok Ramirez med en venstrehendt krok på sjetteplass.

En sjef i den syvende finalen rystet Ramirez videre, og Taylor kontrollerte kampen i de påfølgende rundene før han unngikk veien for å prøve å gi motstanderen i California en sen knockout.

“Han åpnet seg. Han la hodet ned. Jeg gikk tilbake og slo ham med toppkuttet,” sa Taylor. “Jeg tror virkelig dommeren ga ham mer tid, den burde vært kjempet.

“Han er veldig, veldig tøff, hatter for Ramirez. Men etter at jeg droppet ham, var kampen på mine premisser. Jeg reiste meg og bokset, uten å vite hva jeg skulle gjøre med ham.”

Taylor beklaget Ramirez etter at han kom i kampmodus under første ansikt og vekt.

“Å komme inn i hodet mitt, hoppe på meg og gjøre ham så ivrig etter å bruke sin aggresjon mot ham er en del av sinnets spill,” sa Prestonbans fighter.

“Det fungerte helt fint, jeg unnet ham noen gode skudd.

“Jeg har ingenting annet enn kjærlighet og respekt for Ramirez. Han var en stor mester og en stor ambassadør for spillet. Jeg ønsker ham alt godt for fremtiden.”

Taylor kan nå være innstilt på å kjempe mot Sorleys Jack Cadre, som var en overbevisende utfordring for WBO-beltet som Ramirez hadde, men han er opptatt av å lage mer historie.

“Vi ser det komme min vei, og jeg kommer ikke til å kutte ned på opsjoner,” sa 30-åringen. “Hver kamp kommer til å bli enorm. Jeg skal ri på bølgen.

“Jeg ønsker å gå opp til 147 og kaste noen store kamper som Terence Crawford. Jeg kommer ikke til å kalle ham ut, han er en stor fighter, men det kommer til å være fantastisk å ha to ubestridelige mestere i den.

“Det er store kamper i 140. Jeg er ikke redd for å kjempe mot noen. Vi må kjempe mot katedralen først, og han ble enige om å gå til side for å la denne kampen skje.

“Jeg har ikke vært på boksen i hjembyen min i noen år, så jeg vil gjerne ta en stor kamp til Skottland. Det er på tide å få kampen på Edinburgh Castle eller Easter Road.”

Taylor la til: “Jeg føler fortsatt ikke at jeg har nådd mitt fulle potensiale. Jeg vil fortsette til jeg innser at jeg ikke tror jeg kan gjøre det bedre enn dette. Jeg er fremdeles sulten.”

